РИАМО - 19 мар. В Северном полушарии, в том числе в Московском регионе, 20 марта настанет день весеннего равноденствия, когда день равен ночи, в этот день начнется астрономическая весна, сообщается на сайте «Метеоновости».

«По всемирному времени (в других часовых поясах эти даты могут отличаться на сутки) в Северном полушарии весеннее равноденствие в 2019 году произойдет 20 марта, когда Солнце переходит из Южного полушария в Северное», — говорится в сообщении.

В дни равноденствия на всей поверхности Земли (исключая районы земных полюсов) день равен ночи. В дни равноденствия Солнце восходит точно на востоке (несколько севернее востока) и заходит точно на западе (несколько севернее запада).

В период, когда день длиннее ночи, приблизительно от весеннего до осеннего равноденствия, Солнце восходит севернее востока и заходит севернее запада. Строго говоря, этот период начинается незадолго до весеннего равноденствия и оканчивается вскоре после осеннего равноденствия.

«Весеннее и осеннее равноденствия считаются астрономическим началом одноименных времен года. Промежуток между двумя одноименными равноденствиями называется тропическим годом, который и принят для измерения времени. Тропический год составляет приблизительно 365,242 солнечных суток, поэтому равноденствие приходится на разное время суток, передвигаясь вперед каждый раз почти на 6 часов», — добавляется в сообщении.

Самые ранние даты равноденствий приходятся на високосные годы, а самые поздние — на годы перед високосными.

За время существования григорианского календаря рекордно ранние весенние равноденствия случились в 1696 году: 19 марта – 15:05; а самые поздние в 1903 году: 21 марта 19:15. В ближайшие 100 лет самые ранние равноденствия будут в 2096 году: 19 марта – 14:07; а самые поздние в 2103 году 21 марта – 6:27.

«Официальной» датой весеннего равноденствия считается 21 марта.