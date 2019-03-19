РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) – 19 мар. Ежегодная выставка декоративно-прикладного творчества «Возрождение-2019» среди учащихся школ городского округа Люберцы откроется в краеведческом музее 21 марта, ее посвятят Году театра, сообщил глава муниципалитета Владимир Ружицкий.

«Выставка откроется 21 марта, приглашаю всех жителей и гостей округа посетить ее. Юные участники экспозиции представят на ней творческие работы, которые объединены общей темой – Годом театра. В выставке примут участие более 350 учащихся из порядка 35 школ округа», – сказал Ружицкий.

Он подчеркнул, что посетители выставки увидят поделки в номинациях «Бисероплетение», «Бумагопластика», «Макетирование», «Валяние», «Декупаж», «Конструирование и моделирование одежды» и других.

Победителям в каждой номинации вручат грамоты. Работа экспозиции завершится 4 апреля.

«Прежде чем творческие работы станут экспонатами общегородской выставки, они пройдут несколько отборочных этапов», – заключил Ружицкий.