РИАМО (КРАСНОГОРСК) – 19 мар. Третий турнир кровельщиков проведут в деревне Гольево подмосковного Красногорска 22 и 23 марта, сообщается на сайте компании «Уникма».

«Третий год подряд мы проводим турнир кровельщиков в деревне Гольево городского округа Красногорск на базе фирмы «Уникма». В турнире принимают участие лучшие строители Московского региона, демонстрируют свои навыки, перенимают опыт коллеги и просто соревнуются в монтаже скатных кровель», – говорится в сообщении.

Конкурс проведут 22 и 23 марта.

«Задания выполнят на кровельных макетах, спроектированных на основе реальных объектов. Обязательным элементом турнира является правильное выполнение паро-, тепло- и гидроизоляции части макета, включая узлы, в которых наиболее часто наблюдаются ошибки монтажа», – отмечается в сообщении.