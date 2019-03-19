РИАМО - 19 мар. В муниципалитетах Московской области началась череда церемоний вручения свидетельств на улучшение жилищных условий, всего свидетельства до конца марта получит 271 семья региона, говорится в сообщении пресс-службы министерства жилищной политики региона.

Семьи получают свидетельства на жилье в рамках подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» госпрограммы «Жилище» Московской области в течение двух недель марта. Свидетельства уже получили молодые семьи Сергиева Посада, 21 марта состоятся вручения в Красногорске и Долгопрудном.

«До конца марта церемонии вручения свидетельств пройдут во всех муниципалитетах – участниках подпрограммы. Всего таких 59 муниципальных образований. Улучшить жилищные условия сможет 271 семья региона», – рассказала министр жилищной политики Московской области Инна Федотова.

Условия участия в программе для молодой семьи собраны в 10 карточках от министерства жилищной политики региона.