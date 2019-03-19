РИАМО – 19 мар. Руководитель отдела краткосрочных прогнозов погоды и опасных явлений Гидрометцентра РФ Александр Голубев рассказал, что сейчас в Московском регионе активно тают сугробы, на неделе еще возможен снег, но после выпадения он сразу растает, сообщает «Российская газета».

«Сейчас над Московским регионом находится антициклон: погода облачная с прояснениями, слабый ветер, днем плюсовые температуры. При такой погоде происходит довольно быстрое испарение снега. Осадки днем возможны преимущественно в виде дождя. А со снегом мы уже практически закончили. Если он и будет на неделе, то кратковременно и вперемешку с дождем. Сразу же будет таять», - отметил Голубев.

Ранее на сайте «Метеовести» сообщалось, что благодаря мощной волне тепла из Атлантики снег в столице должен полностью растаять к началу следующей недели.