РИАМО – 19 мар. Полицейские в подмосковной Балашихе изъяли более 1 килограмма наркотика метилэфедрона у 45-летнего приезжего мужчины, говорится в сообщении пресс-службы ГУ МВД России по Московской области.

«В Северном проезде возле одного из домов по подозрению в хранении наркотических средств установлен и задержан 45-летний житель ближнего зарубежья. В ходе личного досмотра у злоумышленника изъят сверток с неизвестным веществом», – отметила начальник пресс-службы областного главка полиции Татьяна Петрова.

Она уточнила, что по результатам химического исследования установлено, что изъятое в свертке является наркотическим средством метилэфедроном весом более 1 килограмма.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 30, статье 228.1 УК РФ (покушение сбыт наркотических средств)

«Санкцией данной статьи предусмотрено максимальное наказание в виде пожизненного лишения свободы», – пояснила Петрова.

Подозреваемому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, резюмировала она.