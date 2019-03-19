РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 19 мар. Декорации фильма «Ильинский рубеж» про подвиг Подольских курсантов используют для съемок фильма «Калашников», сообщается в группе «Кинопроект «Ильинский рубеж» в социальной сети «ВКонтакте».

«Съемки «Ильинского рубежа» под Медынью завершили, но жизнь на декорациях не остановилась. Сергей Бодров – старший приступает к съемкам полнометражного фильма «Калашников», режиссер картины Константин Буслов. Фильм повествует о судьбе легендарного изобретателя одноименного автомата Михаила Калашникова. Сцены, относящихся к периоду Великой Отечественной войны, планируют снимать на декорациях студии «Военфильм» в Медынском районе в конце марта 2019 года», – говорится в сообщении.

В Калужской области опять закипит жизнь, связанная с кино. Новая команда будет использовать в кинокомплексе все ресурсы «Военфильма»: не только сами декорации, но и технику, предоставленную музеем Вадима Задорожного, реквизит, костюмы и так далее.

Калашников – советский и российский конструктор стрелкового оружия, доктор технических наук, генерал-лейтенант, изобрел всемирно известный автомат Калашникова (АК). Герой РФ. Родился 10 ноября 1919 года в городе Курья, Алтайский край, РСФСР. Умер 23 декабря 2013 года в возрасте 94 лет в городе Ижевске.