РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 19 мар. Температуру горячего водоснабжения в одном из домов на Красногвардейском бульваре подмосковного Подольска планируют восстановить до 28 марта по просьбе жительницы, сообщается на интернет-портале «Добродел».

Жительница Подольска написала на портал жалобу на низкую температуру горячего водоснабжения в доме №1В по улице Красногвардейский бульвар. Она отметила, что температура воды не превышает 39 градусов.

«Администрация Подольска рассмотрела обращение по вопросу восстановления горячего водоснабжения в вышеуказанном доме и сообщает, что факты, изложенные в обращении, подтвердились. Управляющей компанией МУП «ДЕЗ» проводятся мероприятия по восстановлению водоснабжения в данном доме. Работы будут выполнены в срок до 28 марта», – сказал замглавы администрации округа по жилищно-коммунальному комплексу Владислав Лукьяненко.

Портал «Добродел» был запущен в 2015 году для обратной связи с жителями муниципалитетов Московской области и оперативного решения проблем на местах.