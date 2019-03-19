РИАМО (БАЛАШИХА) – 19 мар. Российская певица Ольга Бузова побывала на победном матче серии 1/2 финала плей-офф Восточной конференции ХК «Авангард» с казахстанской командой «Барыс», сообщила исполнительница на своей странице в Instagram, опубликовав видеозапись и ряд «сториз» с разгромной игры.

«Я не могла сегодня (18 марта – ред.) не приехать и не поддержать вас. И счет говорит сам за себя – 5:0. Так держать, парни! Поздравляю с победой! Я с вами. Дальше-больше», – написала Бузова.

Она добавила, что на игру ее пригласили друзья из команды «Авангард», поэтому она приехала болеть именно за них.

Позже певица во время небольшого перерыва исполнила свои популярные танцы под песни «Мало половин» и «Танцуй под Бузову».

Матч «Авангарда» с «Барысом» завершился 18 марта победой омской команды со счетом 5:0.

Следующий матч серии состоится с «Барысом» в Балашихе 20 марта в 19:30. Билеты на игру доступны в кассах Ледового дворца «Арена Балашиха» по адресу: улица Парковая, дом №2.

ХК «Авангард» – профессиональный хоккейный клуб из Омска, основанный в 1950 году. С 2008 года выступает в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ). Сезон чемпионата КХЛ 2018-2019 годов «Авангард» проводит в Балашихе. С Ледовым дворцом «Арена «Балашиха» имени Ляпкина был заключен договор на один год.