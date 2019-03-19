РИАМО - 19 мар. В столичном районе Тропарево-Никулино на проспекте Вернадского появится торгово-офисный центр «Альмирал», говорится в сообщении пресс-службы Мосгосстройнадзора.

Общая площадь трехэтажного здания с подземным этажом составит 2,7 тысячи квадратных метров. Большую часть здания займут торговые залы с павильонами, также здесь разместятся офисные и административные помещения, складские и технические помещения.

«На прилегающей территории создадут открытую автостоянку на 80 машино-мест. Подъезд к ТЦ организуют со стороны Рузской улицы. На прилегающей территории проведут благоустройство, создадут тротуары и разобьют газоны», – отмечается в материале.

Срок действия разрешения на строительство – до июля 2020 года. Источник финансирования – собственные средства инвестора, отмечается в сообщении.

«По поручению мэра Сергея Собянина Мосгосстройнадзор уделяет особое внимание качеству строительства на социально значимых объектах. После подачи застройщиком извещения о начале работ будет составлен график проверок торгово-офисного центра. К проверкам привлекаются специалисты Центра экспертиз, которые проведут необходимые лабораторно-инструментальные исследования», – отметил председатель Мосгосстройнадзора Олег Антосенко.