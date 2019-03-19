РИАМО - 19 мар. Досрочный этап сдачи Единого государственного экзамена стартует в Подмосковье 20 марта, 200 ребят напишут экзамены по географии и литературе, говорится в сообщении пресс-службы первого заместителя председателя правительства Московской области – министра образования региона Ольги Забраловой.

«Завтра в Подмосковье стартует досрочный период сдачи Единого госэкзамена. Первые экзамены пройдут по географии и литературе. В них примут участие свыше 200 ребят: это обучающиеся одиннадцатых классов, выпускники прошлых лет и студенты средних профессиональных учреждений», – сообщила Забралова.

По ее словам, для проведения ЕГЭ по этим двум предметам будут задействовано три пункта проведения экзаменов.

«Всего в регионе досрочно экзамены будут сдавать 1,5 тысячи ребят. Мы готовы к процедуре: налажена и отработана техника передачи экзаменационных материалов через интернет, установлено видеонаблюдение, подготовлены наблюдатели. Все сделано для того, чтобы экзамен прошел максимально комфортно и объективно. Желаю участникам удачи и высоких баллов», – отметила Забралова.

Следующий досрочный экзамен пройдет 22 марта, ребята будут сдавать русский язык.