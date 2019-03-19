РИАМО - 19 мар. Тем автомобилистам, кто преимущественно передвигается на личном транспорте за городом, следует дождаться начала апреля, чтобы поменять зимние шины на летние, на текущей неделе в Подмосковье и столице еще ожидается снег, сообщил во вторник РИАМО ведущий специалист Гидрометцентра России Анатолий Цыганков.

Ранее центр организации дорожного движения правительства Москвы порекомендовал водителям ездить в ближайший период на зимних шинах, пока не установится стабильная плюсовая температура. По утрам в городе еще возможно образование гололедицы.

«Те, кто днем ездит по Москве, уже может менять резину (с зимней на летнюю - ред.). А тем, кто ездит за городом, надо еще подождать до первой декады апреля, не раньше», - сказал Цыганков.

Он отметил, что 21 и 22 марта в Москве и Подмосковье может пройти снег.

«Снег еще будет. Допустим, уже в четверг и пятницу будет ночью небольшой снег, а днем будет морось. В конце марта, примерно 28-29 числа, тоже будет небольшой снег», — уточнил Цыганков.

Он отметил, что за городом высота снега еще составляет около 20 сантиметров.

«Эта небольшая добавка (снега - ред.) будет сдерживать таяние», - добавил синоптик.