РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 19 мар. Депутат Мособлдумы Павел Максимович взял под личный контроль проблему переселения из ветхого жилья и озеленения придомовой территории в ходе очередного приема граждан в подмосковном Подольске, сообщается на странице депутата в соцсети «ВКонтакте».

Максимович провел прием граждан по личным вопросам в Доме культуры «Машиностроитель» в микрорайоне Климовск Подольска.

«Считаю, что крайне важно находить время для того, чтобы пообщаться со своими избирателями. В этот день вопросы поступали разного характера. Среди них оказание адресной материальной помощи, проблема переселения из ветхого жилья, озеленения придомовой территории, работы управляющих компаний и другие. Решение всех озвученных в ходе приема граждан проблем взял под личный контроль», – сказал Максимович.

Он отметил, что личный прием граждан – это возможность напрямую обратиться к органам государственной власти за поддержкой в трудной жизненной ситуации.