РИАМО (БАЛАШИХА) – 19 мар. Хоккейный клуб (ХК) «Авангард» из Омска победил казахстанскую команду «Барыс» в 3 матче серии 1/2 финала плей-офф Восточной конференции со счетом 5:0, игра проходила в Ледовом дворце «Арена «Балашиха», сообщается на официальном сайте клуба.

Игру «Авангарда» с «Барысом» посетили более 5 тысяч зрителей. В их числе была и российская певица Ольга Бузова.

«Восемнадцатого марта состоялся третий матч серии второго раунда плей-офф, в Балашиху команды приехали при равном счете: 1-1. В прошлой игре «Ястребы» уступили, а в понедельник (18 марта – ред.) подарили своим болельщикам настоящий праздник: пять безответных шайб в ворота «Барыса» – настоящий разгром», – говорится в сообщении.

Это матч плей-офф – жесткая и силовая игра, где соперничество и конкуренция высоки, поскольку можно провести до семи матчей с одним и тем же соперником за очень короткий период времени.

Главный тренер ХК «Авангард» Боб Хартли отметил, что очень гордится своими ребятами и за три проведенных матча с «Барысом» – это была их лучшая игра.

«Это касается многих аспектов: и большинства, и меньшинства, и заблокированных бросков. Все молодцы! Но нам стоит помнить, что «Барыс» – чемпион дивизиона. Мы уважаем противника и понимаем его силу. Никто не планирует расслабляться, нас впереди еще ждут игры. Тем не менее, мы боремся за очень престижный трофей, Кубок Гагарина. Игроки сами возлагают на себя дополнительную ответственность. Они понимают степень важности всего происходящего», – отметил Хартли.

Следующий матч серии состоится в Балашихе 20 марта в 19:30. Билеты на игру доступны в кассах Ледового дворца «Арена Балашиха» по адресу: улица Парковая, дом №2.

ХК «Авангард» – профессиональный хоккейный клуб из Омска, основанный в 1950 году. С 2008 года выступает в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ). Сезон чемпионата КХЛ 2018-2019 годов «Авангард» проводит в Балашихе. С Ледовым дворцом «Арена «Балашиха» имени Ляпкина был заключен договор на один год.