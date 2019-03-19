РИАМО - 19 мар. В предварительной продаже появились дополнительные билеты на выставку «Илья Репин» на март, которая проходит в столице в Новой Третьяковке, сообщается на странице Государственной Третьяковской галереи в соцсети в «ВКонтакте».

«До 18 августа в Новой Третьяковке открыта выставка «Илья Репин». Билеты на выставку можно купить только в предварительной продаже онлайн на сайте музея и в кассах Новой Третьяковки и Третьяковской галереи в Лаврушинском переулке. Билеты на текущий сеанс в день посещения в кассах не продаются», – говорится в сообщении.

Купить билет можно по ссылке.

Экспозиция, расположенная на трех этажах самых крупных выставочных залов Новой Третьяковки, демонстрирует произведения мастера, созданные с 1870-х по конец 1920-х годов, и охватывает более 50 лет творчества Репина.

Помимо хрестоматийных картин – «Бурлаки на Волге», «Не ждали», «Запорожцы», «Торжественное заседание Государственного совета 7 мая 1901 года…» – здесь демонстрируются малоизвестные произведения, которые станут открытием для московской публики.

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