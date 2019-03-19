РИАМО - 19 мар. В подмосковном Чехове следователи устанавливают обстоятельства отравления бытовым газом семи человек, включая троих детей, говорится в сообщении пресс-службы ГСУ Следственного комитета РФ по Московской области.

В Чехове в больницу из квартиры жилого дома госпитализировали супружескую пару с тремя малолетними детьми 2007 и 2018 годов рождения с признаками отравления. Кроме того, были госпитализированы два сотрудника бригады скорой помощи, приехавшие по вызову в данную квартиру.

«На место происшествия незамедлительно выехала группа следователей следственного отдела по городу Чехову ГСУ СК России по Московской области. Организовано проведение доследственной проверки. Предварительный диагноз – отравление бытовым газом», – говорится в сообщении.

В настоящее время проводится осмотр места происшествия, планируется назначение экспертиз и проведение иных проверочных мероприятий. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.