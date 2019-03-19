РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 19 мар. В подмосковном Подольске в ходе акции «Подольск. Город добрых дел» проведут конкурс среди нуждающихся семей, победителям помогут в трудоустройстве родителей и выделят гранты на образование детей, сообщается в группе «Подольск. Город добрых дел» в социальной сети «ВКонтакте».

В Подольском городском центре социальной помощи семье и детям 18 марта текущего года прошла первая встреча рабочий группы по организации акции «Подольск. Город добрых дел». Во встрече приняли участие представители администрации городского округа и общественные деятели.

«Совместно с Подольским городским управлением социальной защиты населения члены рабочий группы планируют подобрать 10 нуждающихся семей, которые пытаются выйти из этой ситуации. Провести среди них конкурс и оказать победителям помощь в трудоустройстве родителей, а детям помочь с получением грантов на образование», – сказал председатель молодежного парламента городского округа Подольск Николай Сокоренко.

Участники встречи распределили точки сбора гуманитарной помощи между общественными организациями, обговорили условия проведения конкурсов в социальных сетях для сбора средств на приобретение многоярусных кроватей и газовых плит нуждающимся, наметили проведение массовых мероприятий. Акция «Подольск. Город добрых дел» будет проходить третий год подряд.