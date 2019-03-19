РИАМО – 19 мар. Более 100 сотрудников Центральной пригородной пассажирской компании получили сертификаты о допуске к работе на скоростных поездах «Иволга», эти составы будут курсировать на участках Одинцово-Лобня, Нахабино-Подольск, говорится в сообщении пресс-службы ЦППК.

«Сертификаты выданы машинистам и помощникам машинистов после успешного прохождения курса в учебном центре Тверского вагоностроительного завода (производитель поездов МЦД «Иволга», входит в состав АО «Трансмашхолдинг»)», – отмечается в сообщении.

Обучающий курс для сотрудников локомотивных бригад состоит из теоретической и практической частей.

«В течение пяти дней машинисты и помощники машинистов посещают семинары в учебном центре и проходят тестирование на знание курса. На практических занятиях сотрудники компании совершают пробные поездки на реальных участках пути под руководством инженеров Центра и машинистов-инструкторов ЦППК», – подчеркивается в пресс-релизе.

Представители учебного центра принимают решение о выдаче сертификата, учитывая результаты тестовой поездки и баллы за знание теории.

«Полученный документ подтверждает готовность машинистов и помощников машинистов к эксплуатации поездов «Иволга». В настоящее время электропоезда данной серии обеспечивают пассажирские перевозки между Москвой и станциями «Одинцово» и «Усово».

«После запуска Московских центральных диаметров (МЦД) «Иволги» будут курсировать на участках Одинцово-Лобня, Нахабино-Подольск», – уточняется в материале.

Проект Московских центральных диаметров подразумевает запуск пяти линий. Первые два диаметра: МЦД-1 Одинцово-Лобня и МЦД-2 Нахабино-Подольск будут запущены уже в конце 2019-го – начале 2020 года. График работы МЦД будет выстроен как в метро – с 5:30 утра до 1:00 ночи. Поезда будут ходить в тактовом режиме с интервалом 5–6 минут в часы пик.