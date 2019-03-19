РИАМО - 19 мар. ООО «Энергетик», эксплуатирующее очистные сооружения в городском округе Лосино-Петровский, оштрафовано на 310 тысяч рублей за нарушения природоохранного законодательства, говорится в сообщении пресс-службы министерства экологии и природопользования Московской области.

Расследование провели по обращениям местных жителей, которые пожаловались в Минэкологии на неприятные запахи, доносящиеся с объекта.

«Лабораторный анализ показал превышение предельно допустимых концентраций соединений серы и азота, а также диметилмеркаптана. Кроме того, выяснилось, что общество не имеет обязательной документации, регламентирующей выбросы в атмосферу», – отмечается в сообщении.

Второе нарушение природоохранного законодательства выразилось в сбросе в реку Клязьму сточных вод с превышением ПДК загрязняющих веществ. Анализ проб речной воды выявил превышения предельно допустимых концентраций нефтепродуктов, цинка, железа, марганца, меди и других веществ. За эти нарушения ООО оштрафовано на общую сумму 310 тысяч рублей.

«Очистные сооружения в Лосино-Петровском давно находятся на особом контроле экологов. На этот объект жители жалуются постоянно. Конечно, трудно судить во всем эксплуатирующую организацию, поскольку сооружения устарели, изношены и не справляются с поступающими объемами стоков. До тех пор, пока не пройдет реконструкция, либо будет выстроен новый современный объект, трудно ожидать серьезных улучшений», – подчеркнул заместитель министра экологии и природопользования региона Вадим Воронцов.

Тем не менее, по его словам, долг инспекторов эконадзора – постоянно контролировать ситуацию, и ведомство продолжит это делать.