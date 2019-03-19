РИАМО - 19 мар. В течение шести месяцев весь объем поступающих от жителей Подмосковья жалоб и предложений начнут обслуживать через Центр управления регионом, сообщил во вторник губернатор Московской области Андрей Воробьев.

Во вторник глава Подмосковья совместно с заместителем председателя правительства Российской Федерации Максимом Акимовым проверили работу уникального Центра управления регионом, созданного в соответствии с указом президента России. С помощью установленных в доме областного правительства уникальных информационных систем специалисты в круглосуточном режиме собирают и анализируют данные всех сфер жизнедеятельности Подмосковья.

«Сейчас здесь обслуживается 50% поступающих жалоб и предложений, следующие 50% (будут обслуживать – ред.) в течение шести месяцев», - сказал Воробьев.

Как отметил первый вице-губернатор Московской области Ильдар Габдрахманов, всего за прошлый год поступило около 3,5 миллионов жалоб и предложений. При этом через муниципальные каналы поступает 50% жалоб и предложений, через «Добродел» - около 27%, через профильные ведомства - 22%, по горячей линии губернатора и через социальные сети - 1%.