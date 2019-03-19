РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) – 19 мар. В микрорайоне Самолет подмосковных Люберец накануне бил фонтан из гидранта, это сделал хулиган, сообщается в Instagram-аккаунте управления ЖКХ администрации городского округа.
Накануне в микрорайоне Самолет на улице Камова из пожарного гидранта начал бить фонтан.
«Уважаемые жители микрорайона Самолет! Данное происшествие случилось из-за хулиганских действий неустановленного лица, а именно открытия пожарного гидранта», – говорится в сообщении.
Управляющая компания устранила проблему.
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