РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) – 19 мар. В микрорайоне Самолет подмосковных Люберец накануне бил фонтан из гидранта, это сделал хулиган, сообщается в Instagram-аккаунте управления ЖКХ администрации городского округа.

Накануне в микрорайоне Самолет на улице Камова из пожарного гидранта начал бить фонтан.

«Уважаемые жители микрорайона Самолет! Данное происшествие случилось из-за хулиганских действий неустановленного лица, а именно открытия пожарного гидранта», – говорится в сообщении.

Управляющая компания устранила проблему.