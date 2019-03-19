РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 19 мар. Подольские волонтеры Георгиевского сестричества милосердия передали продукты матери двух сыновей из Чехова, которая оказалась в сложной жизненной ситуации, сообщается в группе «Георгиевское сестричество милосердия» в социальной сети «ВКонтакте».

«Работа со случаем помощи молодой маме. Вчера, 18 марта, к нам из Чехова вновь приезжала Валюша – мама двух сыновей, (которая оказалась в сложной жизненной ситуации – ред.). Один из мальчиков еще совсем маленький. Периодически мы помогаем девушке продуктами, подгузниками и одеждой для детей. В этот раз снова передали сумку с продуктами, также Валя выбрала детскую одежду в лавке «На Благо», – говорится в сообщении.

Молодой маме удалось устроиться работать посменно, чтобы заработать немного денег.