РИАМО - 19 мар. В столичном районе Замоскворечье к сотрудникам полиции обратился мужчина, который заявил, что неизвестное лицо, находясь в помещении фирмы, похитило 150 тысяч долларов, сообщил РИАМО во вторник сотрудник пресс-службы ГУ МВД России по Москве.

«Восемнадцатого марта в ОМВД России по району Замоскворечье Москвы обратился гражданин 1979 года рождения, который просит принять меры к неизвестному лицу, которое 14 марта по адресу: Москва, улица Большая Серпуховская, дом 25, корпус 1, в помещении ООО «К», похитило денежные средства в сумме 150 тысяч долларов США», – сказал собеседник агентства.

По его словам, материальный ущерб составил 10 миллионов рублей. Полиция проводит проверку.