РИАМО - 19 мар. В городском округе Озеры в микрорайоне 1 будет возведена пристройка к зданию средней общеобразовательной школе №3, завершено ее проектирование, говорится в сообщении пресс-службы министерства строительного комплекса Московской области.

«Новая пристройка будет рассчитана на 300 учащихся. Согласно проекту, общая площадь трехэтажной пристройки составит почти 5 тысяч квадратных метров», – заявил министр строительного комплекса Московской области Руслан Тагиев.

В здании предусмотрены кабинеты для учебной и внеурочной деятельности, актовый зал, спортивный зал, медпункт, компьютерные классы, столовая, административный и технические помещения.

На прилегающей территории будут выполнены работы по благоустройству и озеленению.

«Завершить строительство объекта планируется в 2020 году», – пояснил Тагиев.

Реализация проекта осуществляется в рамках государственной программы Московской области «Строительство объектов социальной инфраструктуры. Финансирование строительства осуществляется за счет средств областного и местного бюджета.