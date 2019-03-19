РИАМО - 19 мар. Более 130 человек задержали в Подмосковье в рамках полицейской операции «Розыск», которая проходила с 13 по 14 марта, говорится в сообщении пресс-службы ГУ МВД РФ по Московской области.

«В результате операции полицейские установили и задержали 131 злоумышленника, из которых 30 разыскивались правоохранительными органами зарубежных стран», – отмечается в сообщении.

Среди задержанных – правонарушители, объявленные в розыск по подозрению в совершении тяжких и особо тяжких преступлений: убийство, умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, незаконные хранение и сбыт наркотиков.

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