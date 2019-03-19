РИАМО – 19 мар. В новом шоу Unforgettable tour уругвайской певицы и актрисы Натальи Орейро примут участие российские музыканты и танцоры, в Москве концерт состоится 28 марта в «Крокус Сити Холл», сообщила во вторник журналистам Орейро.

«Это незабываемый тур. Впервые я буду работать с русской бандой. Музыканты и танцоры будут русскими. Музыкальный директор и инженеры - мои ребята», - сказала Орейро.

Она отметила, что чувствует себя почти русской, поэтому рада иметь российскую команду в этом шоу.

По ее словам, этот тур не будет последним в России.

Уругвайская певица и актриса выступит с новым шоу еще в 13 городах России.

Наталия Орейро выпустила четыре студийных альбома, в которые вошли такие хиты, как: Cambio Dolor, Me Muero De Amor, Rio De La Plata и другие. В России Орейро приобрела большую популярность благодаря аргентинскому телесериалу «Дикий ангел», где сыграла роль Милагрос.