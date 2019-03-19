РИАМО – 19 мар. Специалисты Росстата назвали самые распространенные заболевания среди детей до 14 лет в 2017 году, в частности, в топ-3 входят болезни органов дыхания, травмы, отравления и другие внешние причины и инфекционные и паразитарные заболевания, сообщает RT.

«Чаще всего диагностируются болезни органов дыхания (согласно Международной классификации болезней МКБ-10, к ним, в частности, относятся грипп, ОРВИ и пневмония). В 2017 году от них пострадали более 30 миллионов детей до 14 лет. На втором месте — травмы, отравления и другие внешние причины.

Из-за них к врачу обратились около 2,6 миллиона детей», – отмечается в материале.

Далее идут некоторые инфекционные и паразитарные заболевания (1,7 миллиона), болезни кожи и подкожной клетчатки (1,7 миллиона), органов пищеварения (1,6 миллиона).

Новообразования (развитие доброкачественных и злокачественных опухолей органов и тканей) были диагностированы у 121,4 тысячи детей – заболевание не вошло в десятку самых распространенных.

За последние 17 лет средний возраст, когда подростки приобщаются к употреблению алкоголя, наркотиков и табака, увеличился в среднем на 2-3 года.

Так, к 2017 году у российских мальчиков и девочек пик приобщения к наркотическим веществам сместился с 13-14 лет на возрастной интервал 15-16 лет.