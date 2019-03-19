РИАМО - 19 мар. Губернатор Московской области Андрей Воробьев совместно с заместителем председателя правительства Российской Федерации Максимом Акимовым проверили работу уникального Центра управления регионом, созданного в соответствии с указом президента России, передает во вторник корреспондент РИАМО.

С помощью установленных в доме областного правительства уникальных информационных систем специалисты в круглосуточном режиме собирают и анализируют данные всех сфер жизнедеятельности Подмосковья по четырем каналам – портал «Добродел», горячая линия губернатора, профильные ведомства и социальные сети. Всего информация распределяется на 11 профильных блоков.

«Три лозунга отвечают на вопрос, для чего работает ЦУР: все знаем, быстро решаем, не допускаем. ЦУР- это «тепловая» карта всех проблем, которые есть на территории Московской области. У каждой проблемы есть свой срок решения. Наша задача - мгновенная доставка жалоб до исполнителей, контроль качества», - сказал первый вице-губернатор Московской области Ильдар Габдрахманов в ходе осмотра офиса ЦУРа.

Он отметил, что за 2018 год в Московской области по всем каналам связи поступило 3,5 миллиона жалоб и предложений. Уже 50% информации завели в систему.

«Мы сегментируем жалобы. Только в 30% жалоб нужны деньги, остальные - операционные», - уточнил Габдрахманов.