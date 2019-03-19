РИАМО (КОРОЛЕВ) – 19 мар. В подмосковном Королеве установят дополнительные контейнеры для раздельного сбора отходов, сообщил исполнительный директор сергиево-посадского регионального оператора Андрей Олизаренко в ходе оперативного совещания во вторник.

Во вторник в Королеве прошло очередное оперативное совещание под председательством главы городского округа Александра Ходырева. На нем участники обсудили итоги работы за неделю и проблемы вывоза мусора.

«Для улучшения ситуации по вывозу мусора привлечены дополнительные подрядные организации, это позволит вывозить мусор по графику в течение дня. Также дополнительно установим синие контейнеры на 14 контейнерных площадках и заменим 23 серых контейнера, которые пришли в негодность. Такая работа проводится постоянно», – сказал Олизаренко.

В Королеве установлено порядка 700 контейнеров для раздельного сбора отходов, не считая частного сектора, где еще ведется работа по заключению договоров. За две недели в Единую диспетчерскую службу (ЕДС) поступило 980 обращений по поводу плохого вывоза мусора, в настоящий момент в работе находятся 90 заявок. В мае планируется установка синих контейнеров в 80 образовательных учреждениях города.

С 1 января текущего года Московская область перешла на новую систему обращения с отходами. Регион стал первым в стране, где в каждом муниципалитете внедряется раздельный сбор мусора. Согласно новой системе, мусор будет перерабатываться раздельно, из него извлекут максимально возможное количество полезных фракций.

О плохом вывозе мусора можно сообщить в ЕДС по многоканальным телефонам: 8(499)929-99-99, 8(495)512-00-11, через сайт или мобильное приложение «ЕДС Королев».