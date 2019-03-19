РИАМО - 19 мар. В Таганском районе столицы мужчина пригласил к себе домой нового знакомого, который ограбил его более чем на 360 тысяч рублей, воспользовавшись тем, что хозяин квартиры уснул, злоумышленник вынес серебряную вазу, золотой перстень, планшетный компьютер и чехол, сообщил РИАМО во вторник сотрудник пресс-службы ГУ МВД России по Москве.

Знакомство мужчин произошло возле одного из ресторанов на Рогожском валу. Хозяин квартиры пригласил нового знакомого в гости для распития спиртных напитков.

«Пятнадцатого марта примерно в 11:00 пострадавший проснулся и обнаружил, что в квартире отсутствует следующее имущество: ваза «Венецкий стиль – Филигрань» из серебра 875 пробы <…>. В квартире также находился планшет марки Huawei Media стоимостью 14990 рублей, в чехле красного цвета. Также гражданин обнаружил, что на среднем пальце левой руки у него отсутствует перстень из золота 750 пробы с камнем (бриллиантом два карата)», – сказал собеседник агентства.

Он уточнил, что общая сумма ущерба материального ущерба составила 366390 рублей.

Возбуждено уголовное дело по части 3, статьи 158 УК РФ «Кража», заключил представитель пресс-службы.