РИАМО - 19 мар. Столичные полицейские изъяли 80 килограммов опасных медицинских препаратов для похудения, которые сбытчики отправляли по почте, общая стоимость партии составила свыше 10 миллионов рублей, сообщается на сайте МВД РФ.

В съемной квартире одного из домов на улице Вилиса Лациса задержаны 33-летняя гражданка России и 29-летняя уроженка одного из государств ближнего зарубежья. Они осуществляли поставки запрещенных препаратов из-за рубежа. Далее путем почтовых отправлений распространяли их в регионы.

«Изъяты пакеты, емкости и коробки с заводскими упаковками, внутри которых находились вещества в виде капсул и таблетки, содержащие сильнодействующее вещество сибутрамин», – сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Всего из незаконного оборота изъято около 80 килограммов препаратов. Их стоимость предположительно составляет более 10 миллионов рублей. Возбуждено уголовное дело. Задержанных поместили под стражу.