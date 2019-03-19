РИАМО - 19 мар. Делегация из Подмосковья во второй половине 2019 года планирует посетить Индию, в рамках бизнес-визита индийскому бизнесу покажут возможности для инвестирования в экономику региона, в частности, индийских инвесторов интересуют фармацевтика, IT-технологии, производство автокомпонентов, говорится в сообщении пресс-службы министерства инвестиций и инноваций Московской области.

«На территории Московской области уже зарегистрировано около 10 предприятий с участием индийских инвестиций. В конце ноября прошлого года в Дубне была открыта первая очередь российско-индийского фармацевтического предприятия ООО «ПСК ФАРМА», а около месяца назад в Ступине дочерняя компания индийской Flex Films – ООО «Флекс Филмс Рус» – заложила первый камень в строительство производства упаковки», – сообщил заместитель председателя правительства Подмосковья Вадим Хромов.

Он добавил, что визит делегации из Подмосковья в Индию запланирован на вторую половину 2019 года. Представители Корпорации развития Московской области (КРМО) обсудили с главой Национальной корпорации малого бизнеса Индии (NSIC) Пролай Деем возможности организации бизнес-визита делегации правительства Московской области в Индию.

Кроме того, встреча КРМО и индийского бизнеса прошла в посольстве Индии в РФ. Здесь представили комплекс мер господдержки, который оказывает правительство Подмосковья иностранным инвесторам. В мероприятии приняли участие представители порядка 50 индийских компаний. Индийский бизнес обозначил сферы деятельности, которые могут быть интересны инвесторам для реализации проектов в Московской области. Прежде всего, это фармацевтика, IT-технологии, производство автокомпонентов, а также легкая промышленность и машиностроение.

По словам Хромова, в последняя время значительно активизировалось сотрудничество региона и предпринимательского сообщества Индии, проведение презентации инвестиционного потенциала Подмосковья в республике может значительно укрепить и расширить деловые связи.