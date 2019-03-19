РИАМО - 19 мар. В этом году на территории Московской области планируется ввести в эксплуатацию семь новых пожарных депо, их построят по губернаторской программе «Безопасность Подмосковья», говорится в сообщении пресс-службы вице-губернатора региона Дмитрия Пестова.

Новые пожарные депо появятся на территории городских округов Подольск, Шатура, Зарайск, Люберцы, Наро-Фоминского городского округа, а также Раменского района.

«Они строятся с соблюдением всех современных требований по оснащенности и оборудованию. Там создаются все необходимые условия для эффективного и комфортного несения службы – учебные классы, комнаты для отдыха, приема пищи и занятий спортом, технические помещения, просторные гаражи для спецтехники», – говорится в сообщении.

Также в 2019 году по губернаторской программе «Безопасность Подмосковья» планируется закупить 35 единиц новой пожарной спецтехники, которая будет поставлена на боевое дежурство в пожарно-спасательных подразделениях ГУ МЧС России по Московской области и «Мособлпожспас». Вся новая техника будет оборудована системой спутниковой навигации ГЛОНАСС.

«С 2013 года по губернаторской программе в Московской области поставлено на боевое дежурство уже 82 новых пожарных депо, что позволило увеличить уровень прикрытия территории региона всеми видами пожарной охраны с 77% (в 2013 году) до 98%. Кроме того, с 2013 по 2018 год закуплено 344 единицы спецтехники, благодаря чему парк техники пожарно-спасательных подразделений Подмосковья обновлен на треть», – отметил Пестов.

Время прибытия пожарного расчета на происшествие не должно превышать в городских условиях – 10 минут, в сельской местности – 20 минут.