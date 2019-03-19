РИАМО - 19 мар. Семь человек, попавших в больницу в подмосковном Чехове из-за отравления бытовым газом, находятся в состоянии средней степени тяжести, сообщил РИАМО во вторник представитель пресс-службы министерства здравоохранения Московской области.

Ранее представитель пресс-службы ГУ МЧС России по Московской области сообщил, что в Чехове в результате отравления бытовым газом госпитализированы семь человек. В том числе пострадали трое детей и два медика, прибывших на вызов.

«В результате происшествия в Чехове пострадали семь человек - пять жильцов и два фельдшера скорой помощи, прибывшие на место. Все в состоянии средней степени тяжести госпитализированы - шестеро в Чеховскую РБ №1, одна пострадавшая - в Чеховскую РБ №2», - сказал собеседник агентства.

Он добавил, что медики оказывают пострадавшим всю необходимую помощь.