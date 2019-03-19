РИАМО – 19 мар. Более 200 домов Восточного округа столицы получат обновленную систему электроснабжения по программе капитального ремонта в текущем году, говорится в сообщении пресс-службы Фонда капитального ремонта многоквартирных домов Москвы.

«В 209 многоквартирных домах на востоке Москвы заменят систему электроснабжения по программе капитального ремонта в этом году. При выполнении капитального ремонта внутридомовой инженерной системы электроснабжения осуществляется полная замена всей системы в местах общего пользования», – отмечается в сообщении.

Кроме того, производится прокладка кабель-каналов, лотков и затягивание в них силовых кабелей с разводкой по межэтажным щиткам; установка энергосберегающих светильников, которые оборудованы управлением освещения, монтаж выключателей в технических помещениях, местах общего пользования и устройств энергосбережения (фотореле); замена поэтажных щитков и вводно-распределительных устройств (ВРУ).

«На случай превышения тока небаланса заданного значения, возникающего при определенных условиях, на вводах в квартиры устанавливается устройство защитного отключения (УЗО), которое служит для автоматического прерывания цепи», – уточняется в материале.

Такое оборудование обеспечивает высокий уровень безопасности и защиты жителей от поражения электричеством, если произошло нарушение изоляции или при случайных прикосновениях к токопроводящим неизолированным частям различного вида электрического оборудования.