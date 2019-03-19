РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 19 мар. Сотрудники полиции подмосковного Подольска задержали 39-летнего жителя Москвы по подозрению в краже иномарки, сумма ущерба составляет более одного миллиона рублей, сообщается на сайте Главного управления МВД России по Московской области.

В дежурную часть 4 отдела полиции УМВД России по горокругу Подольск поступило заявление от 61-летнего местного жителя о том, что неизвестный, взломав замки на воротах гаража, расположенного в Гаражном проезде, украл автомобиль иностранного производства, причинив материальный ущерб в размере более одного миллиона рублей.

«Сотрудниками отдела уголовного розыска УМВД России по Подольску в результате проведения оперативно-разыскных мероприятий установлен и задержан ранее судимый 39-летний житель Москвы. По данному факту Следственным управлением УМВД России по Подольску возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 158 УК РФ «Кража», – говорится в сообщении.

Подозреваемому грозит максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет. Его заключили под стражу.