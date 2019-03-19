РИАМО - 19 мар. Семь человек, в том числе трое детей, попали в больницу в подмосковном Чехове в результате отравления бытовым газом, сообщил РИАМО во вторник представитель пресс-службы ГУ МЧС России по Московской области.

«В городском округе Чехов на Чеховской улице, дом 47 отравление бытовым газом. Семь человек (пострадали - ред.), из них трое детей и два медика, прибывших на вызов», - сказал собеседник агентства.

Он добавил, что все пострадавшие доставлены в больницу.

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