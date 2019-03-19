РИАМО - 19 мар. Власти Москвы разрешили строительство спортивного комплекса с бассейном для столичного среднее специального училища олимпийского резерва №1 на востоке города, говорится в сообщении пресс-службы Мосгосстройнадзора.

Объект будет расположен по адресу: Измайловский бульвар, владение 75/17 (ВАО, Восточное Измайлово).

«Спорткомплекс возведут на месте демонтируемого гимнастического зала училища. В результате юные спортсмены получат в три раза больше полезных площадей. Общая площадь нового здания составит 5,7 тысячи квадратных метров, сносимого зала – 1,6 тысячи квадратов», – говорится в сообщении.

Согласно проекту, в новом трехэтажном спортцентре разместят пять основных зон: зал для занятий художественной гимнастикой на два ковра, 25-метровый плавательный бассейн с сауной, детский бассейн, тренажерный зал и зал хореографии.

Кроме того, в здании обустроят помещения тренера и судей, раздевалки, медпункт, массажный кабинет, помещения администрации. В подземном этаже оборудуют основную техническую зону здания, гардероб персонала, служебные и вспомогательные помещения, не требующие дневного освещения. За счет отступа здания создадут открытую террасу.

Строительство будет вестись за счет городского бюджета. Застройщик – казенное предприятие Москвы «Большая спортивная арена «Лужники». Срок действия разрешения на строительство – до марта 2020 года.