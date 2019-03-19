РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 19 мар. В подмосковном Подольске 40 работникам сферы ЖКХ вручили муниципальные награды и грамоты, а также поздравили с профессиональным праздником, говорится в сообщении пресс-службы администрации городского округа.

В Подольске 18 марта в концертном зале администрации муниципалитета состоялось торжественное мероприятие, посвященное Дню работников бытового обслуживания населения и жилищно-коммунального хозяйства. В мероприятии принял участие глава городского округа Николай Пестов, который поздравил работников и ветеранов сферы жилищно-коммунального хозяйства с профессиональным праздником.

«Пестов поблагодарил всех присутствовавших в зале за добросовестный труд, пожелал оптимизма, успехов по каждому направлению деятельности, благополучия в семьях и новых достижений в работе на благо жителей Подольска», – говорится в сообщении.

Затем были вручены муниципальные награды. Знаками отличия «За заслуги перед городским округом Подольск», медалями «За безупречную службу», почетными грамотами администрации и благодарностями главы были отмечены 40 работников многих предприятий и организаций ЖКХ: МУП «Лифтремонт», МУП «Подольская теплосеть», МУП «Водоканал» и других.

Как отметил Пестов, всего в Подольске в сфере жилищно-коммунального хозяйства работает около 5 тысяч человек, которые показали свои успехи в комплексном благоустройстве 50 дворов в 2018 году, в проведенном ремонте более чем 1,2 тысячи подъездов, в решении вопросов подачи чистой воды в населенные пункты и модернизации городских очистных сооружений. Данная работа будет продолжена и в течение ближайших нескольких лет.