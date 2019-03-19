РИАМО – 19 мар. Минобороны в День моряка-подводника ВМФ показало испытания подводного ракетоносца типа «Борей», сообщает tvzvezda.ru.

На кадрах видно, как экипаж готовится к отплытию. Затем показано передвижение подводной лодки у поверхности воды на полном ходу.

«Развернуто серийное строительство неатомных подводных лодок проектов 636.3 и 677, а также атомных подводных лодок проектов «Борей» и «Ясень». Эти лодки составят основу подводных сил и отвечают самым современным требованиям к таким качествам, как скрытность, маневренность и вооруженность», – сказал главком ВМФ адмирал Владимир Королев, поздравляя подводников с их профессиональным праздником.

До конца года в состав Военно-морских сил поступят пять новых подводных лодок. Три атомных крейсера «Князь Владимир», «Казань», «Новосибирск», одна дизель-электрическая субмарина – «Петропавловск Камчатский» и подлодка спецназначения – «Белгород».

19 марта в России отмечается День моряка-подводника.