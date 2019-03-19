РИАМО - 19 мар. В столице проверили практически все станции подземки после того, как неизвестный по телефону сообщил об угрозе взрыва, передает «Интерфакс».

«Утром в понедельник в службу безопасности Московского метрополитена поступило сообщение от неизвестного, что три станции метро заминированы», – говорится в сообщении.

Порядка 500 сотрудников правоохранительных органов обследовали помещения свыше 200 станций. Опасных предметов обнаружено не было.

Ранее аналогичные анонимные сообщения о «минировании» поступили в телецентр «Останкино» и телестудию на Шаболовке. Угроза также не подтвердилась.

Новая волна сообщений и звонков о минировании началась в России в январе и затронула города от Дальнего Востока до южных и северо-западных регионов. В феврале по столице прокатилась новая масштабная волна лжеминирований. Получено более 800 анонимных сообщений об угрозах взрыва. За сутки 5 февраля обследовали порядка 700 объектов, для чего была проведена эвакуация 165 тысяч человек.

Похожая ситуация случилась более года назад. Массовые звонки о минировании учреждений и торговых центров в стране начались 11 сентября 2017 года и охватили 75 из 85 регионов России. По оценке ФСБ, только в Москве ущерб от мнимых минирований составил 150 миллионов рублей. Ни в одном случае угроза взрывов не подтвердилась.