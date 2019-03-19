РИАМО - 19 мар. АО «Воскресенские минеральные удобрения» направило заявку на участие в конкурсе коллективных договоров предприятий и организаций Московской области, говорится в сообщении пресс-службы «ВМУ».

Конкурс проводится ежегодно в рамках мероприятий Праздника труда в Подмосковье. Конкурс призван повысить роль коллективно-договорного регулирования и распространить опыт работы организаций по решению социальных вопросов. Среди критериев оценки коллективного договора - развитие кадрового потенциала, формирование здорового образа жизни сотрудников, создание безопасных условий труда, регулирование оплаты труда и мер социальной поддержки.

«На данном этапе конкурса коллективный договор АО «ВМУ» признан лучшим среди предприятий химической отрасли региона. Следующий этап – рассмотрение материалов предприятий-победителей различных отраслей народного хозяйства областным оргкомитетом», - говорится в сообщении.

Коллективный договор «ВМУ», регулирующий трудовые взаимоотношения на химкомбинате, был актуализирован в 2018 году. В документе сохранены все льготы работников и расширены социальные гарантии по поддержке молодых специалистов.

«Итоги первого этапа конкурса свидетельствует о том, что на предприятии успешно реализуется договор, отвечающий всем нормам трудового законодательства и учитывающий баланс интересов работников и компании. Безусловно, эта победа показывает социальную направленность политики предприятия и отражает высокую эффективность работы, которая проводится в этой сфере», – отметил председатель профкома «ВМУ» Сергей Золотов.

Результаты подмосковного конкурса коллективных договоров станут известны 19 апреля на Празднике труда.