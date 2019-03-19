РИАМО - 19 мар. Более 320 УЗИ новорожденным на новом аппарате выполнили врачи в Ногинске в 2019 году, диагностика позволяет не пропустить у детей пороки развития, требующие оперативного вмешательства, говорится в сообщении пресс-службы министерства здравоохранения Московской области.

«С начала 2019 года в Ногинском роддоме новорожденным на новом передвижном аппарате УЗИ экспертного класса выполнили 324 ультразвуковых исследования. Оборудование поступило в учреждение в августе прошлого года по программе «Здравоохранение Подмосковья», – сообщил министр здравоохранения Московской области Дмитрий Матвеев.

По его словам, аппарат применяется для проведения исследований новорожденным, в том числе недоношенным детям.

«Данная диагностика позволяет не пропустить у таких детей пороки развития, требующие оперативного вмешательства, нарушения, которые могут возникнуть при преждевременных, осложненных родах. Мобильность аппарата дает возможность проводить исследования не только в кабинете, но и непосредственно на месте, что очень важно в условиях отделения реанимации», – добавил Матвеев.