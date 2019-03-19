РИАМО - 19 мар. На семи плоскостных парковках со шлагбаумами в Москве появились вендинговые автоматы с напитками, сообщается на сайте «Московский паркинг».

«Аппараты установлены на парковках, расположенных по адресам: улица Плещеева, владение 1; бульвар Дмитрия Донского, владение 9; Ореховый бульвар, владение 13; Ореховый бульвар, владение 14; Ореховый бульвар, владение 24-2а; Суздальская улица, владения 22-24; пересечение улиц Тарусской и Ясногорской с Новоясеневским проспектом», - уточняется в материале.

Получить любую информацию, касающуюся столичного парковочного пространства, можно в контакт-центре «Московский транспорт» по телефонам: 8 (495) 539-54-54, 3210 (с мобильного).