РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 19 мар. Воспитанник спортивной школы олимпийского резерва (СШОР) «Космос» подмосковного Подольска Тимур Разумков прошел отбор в юниорскую сборную России по греко-римской борьбе, сообщается в группе «Комитет по физической культуре и спорту» в социальной сети «ВКонтакте».

«В период с 13 по 17 марта во Владимире прошло первенство России по греко-римской борьбе среди юношей до 18 лет. Воспитанник МУ СШОР «Космос» Тимур Разумков одержал победу в весовой категории 92 килограмма. По итогам соревнований борец прошел в состав юниорской сборной команды страны, которая выступит на первенствах Европы и мира», – говорится в сообщении.

Всего в первенстве приняли участие более 500 спортсменов из 63 регионов страны.