РИАМО - 19 мар. В Подмосковье 76 социальных учреждений в 2019 году получат независимую оценку качества оказания услуг гражданам, говорится в сообщении пресс-службы министерства социального развития Московской области.

Как уточняется в материале, оценка качества оказания услуг пройдет в 71 государственном учреждении и пяти негосударственных учреждениях, часть из которых предоставляет социальные услуги на дому.

«Сегодня в Подмосковье работает более 90 стационарных и полустационарных учреждений социального обслуживания. Независимая оценка качества оказания услуг в учреждениях социального обслуживания Московской области проводится с 2014 года», – подчеркнула министр социального развития региона Ирина Фаевская.

По ее словам, будет проведен опрос и интервьюирование не менее 25% получателей соцуслуг с выездом в учреждение, а также интервьюирование не менее 50% сотрудников учреждения и анализ полученных результатов.