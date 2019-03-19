РИАМО (БАЛАШИХА) – 19 мар. Подмосковная Балашиха заблаговременно готовится к пожароопасному периоду, для безопасности и ликвидации лесных пожаров в весенне-летний период в городском округе задействуют более 400 спасателей и свыше 105 единиц спецтехники, говорится в сообщении пресс-службы администрации муниципалитета.

Межведомственная комиссия в составе девяти человек проверила документацию и провела смотр специальной техники на площадке Балашихинского водоканала. В состав комиссии вошли представители главного управления МЧС России по Московской области, регионального комитета лесного хозяйства, министерства экономики, главного управления внутренних дел и других ведомств.

«На основании решения совета безопасности во всех субъектах России в текущем году (2019 – ред.) пройдет проверка готовности к пожароопасному периоду. По постановлению губернатора Подмосковья Андрея Воробьева проверка в регионе началась 18 марта именно в Балашихе. К ликвидации лесных природных пожаров у нас готово 106 единиц техники и более 400 человек», – сказал директор центра по делам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций Балашихи Дамир Гатаулин.

Он добавил, что по выводам комиссии Балашиха к пожароопасному периоду готова.

На смотре представили 14 единиц спецтехники – инженерной, водопадающей, предназначенной для тушения пожаров и спасательных операций.

Комиссии также показали квадроцикл, который используется для патрулирования и поиска заблудившихся в лесу, а также автомобиль УАЗ «Патриот» с прицепом, где размещены огнетушители, пожарные рукава и помпа для тушения небольших возгораний.