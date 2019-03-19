РИАМО - 19 мар. В память о режиссере Марлене Хуциеве в столичном Музее Победы с 21 по 27 марта покажут фильмы «Два Федора» и «Застава Ильича», говорится в сообщении пресс-службы музея.

«Показы будут бесплатны для посетителей музея», - уточняется в материале.

Так, 21, 22, 26, 27 марта в 13:00 покажут картину «Два Федора», в 18:00 – киноленту «Застава Ильича». Кроме того, фильм «Два Федора» покажут 23 и 24 марта в 14:30, «Заставу Ильича» можно увидеть в эти же дни в 17:00.

Кинорежиссер Марлен Хуциев скончался во вторник в Москве в возрасте 93 лет.

Хуциев родился 4 октября 1925 года в Тбилиси. В 1952 году окончил режиссерский факультет ВГИКа. В 1965 году на Международном кинофестивале в Венеции его фильм «Застава Ильича» был отмечен специальным призом жюри.