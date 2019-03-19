РИАМО - 19 мар. В текущем году Государственная Третьяковская галерея представит в Университете Ca' Foscari в Венеции выставку работ советского живописца второй половины ХХ века, одного из лидеров поколения шестидесятников Гелия Коржева, сообщила генеральный директор Третьяковской галереи Зельфира Трегулова.

«Мы везем в Венецию выставку Гелия Коржева, но она не будет участвовать в биеннале. В этом году куратор Венецианской биеннале максимально ограничил количество проектов параллельной программы. Однако открытие нашей экспозиции в Университете Ca' Foscari (крупнейший и старейший вуз Венеции — ред.) совпадает с открытием биеннале», - сказала Трегулова в интервью газете «Известия», опубликованном во вторник.

По ее словам, Ca' Foscari — одна из самых интересных площадок для выездных выставок Третьяковской галереи. В Университете существует центр по изучению русской культуры и русского языка, также Ca' Foscari постоянно организует выставки русского искусства.

«Мы действительно делаем сейчас больше зарубежных выставок. Как мантру повторяю: русское искусство в мире неизвестно, оно недооценено. Каждый раз, когда я провожу даже по классической коллекции Третьяковской галереи своих зарубежных коллег, первые вопросы от них: «Почему я ничего этого никогда не видел и не знал? Почему имя этого художника неизвестно?» А сейчас особенно важно постоянно показывать русское искусство за рубежом», - подчеркнула Трегулова.

Она напомнила, что в конце февраля Третьяковка представила в музее Мунка в Осло выставку «Царевна-лебедь. Русское искусство рубежа XIX-XX веков». В 2020 году галерея представит сокращенный вариант выставки Ильи Репина в Париже, а затем - в Хельсинки.