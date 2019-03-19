РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) – 19 мар. Юная спортсменка из подмосковных Люберец Ксения Лукина вошла в Книгу рекордов России, шестилетняя девочка смогла подтянуться 18 раз за минуту, сообщил глава городского округа Владимир Ружицкий.

Лукина является воспитанницей детского сада №92 «Елочка» в поселке Красково. Ее папа привлек девочку к занятиям спортом. Затем вместе с папой она поехала на II Открытый чемпионат по подтягиваниям в Рязани. Там девочка подтянулась 18 раз на перекладине прямым хватом. Ее рекорд среди девочек в возрасте шести лет зафиксировали 22 февраля.

«Ксения Лукина – рекордсменка России! У нее хороший пример перед глазами – папа занимается спортом. Мы делаем так, как делают наши родители. Я поздравляю Ксению», – сказал Ружицкий.

Он вручил девочке грамоту, медаль и плюшевого мишку.

По словам отца девочки Михаила Лукина, он купил себе турник. Дочь тоже захотела, папа ее научил. С тех пор Ксения занимается регулярно.